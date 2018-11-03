Gökhan Töre'den Beşiktaş'a iyi haber!

Çaykurmaçında sakatlanarak oyunu terk eden ve tedavisine hemen başlananmenajeri, tecrübeli oyuncunun futbol hayatının biteceği haberlerine açıklık getirdi.Ali Pektaş şu ifadeleri kullandı: "Gökhan Töre'nin geçmiş dönemdeki sakatlıklarıyla ilgili hiçbir sıkıntı kalmadı. Dizinden daha önce geçirdiği operasyonun nüksetmesi söz konusu değil." dedi.Pektas sözlerine, "Çaykur Rizespor maçındaki sakatlığı hakkında kulüp gerekli açıklamayı yaptı. 2 hafta sonra bu sakatlığı da tamamen geçmiş olacak. Gökhan sapasağlam sahalara dönecek." ifadeleriyle son verdi.