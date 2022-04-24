Gökhan Töre'ye Süper Lig'den talip çıktı

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Töre, yeni teknik direktör Valerien Ismael'in göreve gelmesi sonrasında herhangi bir sakatlığının bulunmamasına rağmen kadroya alınmamıştı.



Tecrübeli kanat oyuncusunun, kalan haftalarda da forma giymesi beklenmiyor. Kariyerine İstanbul'da devam etmeyi planlayan Töre'yle, Karagümrük'ün ilgilendiği bildirildi.



Sezon başında Sergen Yalçın'ın düzenli olarak maçların son bölümlerinde sahaya sürdüğü Gökhan Töre, dizinden yaşadığı sakatlık sonrası süre alamamaya başladı. Önder Karaveli'den de yalnızca iki maçta şans bulan Gökhan, daha sonra oynanan 11 maçın 8'inde kadroya girdi ama oynamadı. Son 3 maçta ise kadroya dahi alınmadı. 30 yaşındaki futbolcu 12 Süper Lig maçında toplam 253 dakika sahada kalabildi, gol veya asist üretemedi.





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