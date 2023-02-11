Gökhan Töre ve eşinden koruyucu aile başvurusu

Türkiye'yi derinden sarsan deprem faciasının ardından milli futbolcumuz Gökhan Töre ve eşi Buket Töre harekete geçti.

, Fotoğraf; AA
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Gökhan Töre ve eşinden koruyucu aile başvurusu
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11 Şubat 2023 21:15
Buket Töre, Gökhan Töre ile birlikte depremzede çoucklardan birine koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Buket Töre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş merzekli 10 ili etkileyen depremler sonrası 95 binden fazla aile, son 2 günde, depremzede çocuklara koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuş. Biz nasıl güzel bir ülkeyiz... Eşim Gökhan Töre ile birlikte başvurumuzu yaptık. Biz birlikte güçlüyüz... O güzel yavruyu yuvamıza dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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