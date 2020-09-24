Gökhan Töre, uzun aradan sonra kadroya girdi

Beşiktaş'ın, Rio Ave ile oynadığı Avrupa Ligi maçında yeni transfer Gökhan Töre tam 642 gün sonra Beşiktaş kadrosunda yer aldı.





Beşiktaş'a yeniden transfer olan Gökhan Töre de kadroda yer aldı.



Tecrübeli oyuncu, Rio Ave karşısında yedek soyundu.



Gökhan Töre, 642 gün sonra siyah-beyazlı formayla kadroda yer aldı. Beşiktaş'ta daha önce de oynayan Gökhan, son olarak 22 Aralık 2018'deki Kasımpaşa maçında kadroda kendisine yer bulabilmişti. Kasımpaşa maçında yedeklerde olmasına rağmen süre alamayan Gökhan, sonraki karşılaşmalar için kadro dışı bırakılmıştı.



Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Kartal Kayra Yılmaz da ilerleyen dakikalarda süre almak için yedek bekledi.



- 6 oyuncu yok



Beşiktaş'ta Atiba ve N'Sakala'nın yanı sıra henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou, Rio Ave maçında kadroda yer almadı. Atakan Üner ve Umut Nayir de Rio Ave maçı için tercih edilmeyen oyuncular oldu.



Lisans işlemleri henüz tamamlanmayan Josef de Souza da kadroda bulunmadı.



- Sergen Yalçın takımından yine uzak kaldı



Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile yaptığı maçtan önce yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve karantina sürecini yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde de takımının başında yer alamadı.



Yalçın, karantina süreci nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da takımını yalnız bırakmıştı.



