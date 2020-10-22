Gökhan Töre uçuşa geçti

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Gökhan Töre, antrenmandaki hırslı görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekti.

Gökhan Töre uçuşa geçti
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22 Ekim 2020 12:09
Kara Kartal'ın başarılı kanat oyuncusu Gökhan Töre, hırslı görüntüsünü dün de sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bizzat alınmasını istemesinin ardından takıma kazandırılan tecrübeli kanat oyuncusu, çift kale maç çalışmasında klasını konuşturmayı sürdürdü. Birbirinden şık gol ve asistlere imza atan Töre'nin, pazartesi günkü Denizlispor mücadelesinin ilk 11'inde olması bekleniyor



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