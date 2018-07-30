Beşiktaş'ın yıldız kanat oyuncusu Gökhan Töre, dizindeki ağrı sebebiyle UEFA Avrupa Ligi 2. tur ön eleme maçında B36 Torshavn'la deplasmanda oynanan karşılaşmasında forma giyememişti.
Yoğun tedavi sürecinin ardından sağlığına tekrar kavuşan Töre, takımla birlikte çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.
Deneyimli oyuncunun etkili bir görüntü ortaya koyması teknik direktör Şenol Güneş'i mutlu ediyor.
Şenol Güneş'ten takıma uyarı var
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn'la perşembe günü rövanş karşılaşmasına çıkacak olan Siyah- Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş fırtınası esti.
Dün Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan takım idmanı öncesinde oyuncularını etrafına toplayan Güneş, ilk maçta elde edilen 2-0'lık galibiyetin rehavet yaratmaması gerektiğini belirterek öğrencilerinden perşembe günü 90 dakika boyunca tam konsantre olmalarını istedi.
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Yoğun tedavi sürecinin ardından sağlığına tekrar kavuşan Töre, takımla birlikte çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.
Deneyimli oyuncunun etkili bir görüntü ortaya koyması teknik direktör Şenol Güneş'i mutlu ediyor.
Şenol Güneş'ten takıma uyarı var
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn'la perşembe günü rövanş karşılaşmasına çıkacak olan Siyah- Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş fırtınası esti.
Dün Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan takım idmanı öncesinde oyuncularını etrafına toplayan Güneş, ilk maçta elde edilen 2-0'lık galibiyetin rehavet yaratmaması gerektiğini belirterek öğrencilerinden perşembe günü 90 dakika boyunca tam konsantre olmalarını istedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın