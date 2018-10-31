Gökhan Töre, sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Beşiktaş'ta tedavileri tamamlanan Adem Ljajic, Pepe ve Ryan Babel, dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Üç yıldızın da Medipol Başakşehir maçında oynayabilecekleri belirtildi.Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Töre'nin ise sol bacak kaslarında yırtık ve kanama tespit edildi. Gökhan'ın minimum 2 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.Başakşehir ve Avrupa Ligi'ndeki Genk maçlarında forma giyemeyeceği öğrenilen Gökhan Töre'nin, Sivasspor'la 11 Kasım'da oynanacak lig karşılaşmasına yetişme şansının bulunduğu kaydedildi.