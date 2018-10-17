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Gökhan Töre özür diledi, Şenol Güneş motive etti

Beşiktaş'ta idman maçında tartıştığı hocasından özür dileyen yıldız oyuncu krizin daha fazla büyümesini önledi. Şenol Güneş de oyuncusunu "Çalış, forma senin" diyerek hırslandırdı

Kaynak: Türkiye
Gökhan Töre özür diledi, Şenol Güneş motive etti
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17 Ekim 2018 10:01
Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile futbolcuların son zamanlarda sık sık tartışma yaşaması dikkat çekiyor. Quaresma ne zaman oyundan çıksa tavır sergiliyor. Oğuzhan da Kayseri maçı sonrası hocasının uzattığı eli sıkmamıştı. Bu olumsuz davranışlara son olarak Gökhan Töre de eklenmişti.

Yıldız oyuncu, 21 yaş altı takımıyla yapılan idman maçında hocasıyla tartışma yaşamıştı. Şenol Güneş'in verdiği direktifi hiçe sayarak oynadığı bölgenin değişmesini istemeyen ve direten yıldız oyuncu, davranışının cezasını soyunma odasına gönderilerek ödemişti.

Şenol Güneş'in otoritesini ciddi şekilde sarsabilecek hareketin sonuçları ağır olabilirdi ama Töre hatasının farkına çabuk vardı ve hocasından özür diledi.



DAHA ÇOK HIRS BASTI

Gökhan özür dilemeseydi bu yaşanan gerginlik takımın geleceğini oldukça olumsuz etkileyebilirdi. Töre özür dilemekle yetinmedi, sosyal medyadan hocasıyla birlikte olan fotoğrafını paylaştı. Kulübün sosyal hesabı da bu paylaşımı beğendi. Saman alevi gibi parlayan bu krizi Güneş fırsata çevirmesini de bildi. Oyuncusuyla yaptığı görüşmeden sonra Gökhan'ın çıktığı antrenmanlarda son derece hırslı olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Tecrübeli çalıştırıcının öğrencisini "Çalışmaya devam ettikçe formayı kapabilecek bir oyuncusun" diyerek motive ettiği öğrenildi.



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