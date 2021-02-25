Gökhan Töre, ilk 11'i istiyor

Sakatlığını atlatmasının ardından takımla çalışmalara başlayan Gökhan Töre, eski gücünü yakaladı.
Yıldız kanat oyuncusu, 26 Şubat Cuma günü Denizlispor'la oynanacak lig mücadelesi öncesinde sergilediği etkili idman performansıyla teknik direktör Sergen Yalçın'a mesajını veriyor. Tecrübeli futbolcu, ilk 11'e göz kırpıyor!
Gökhan Töre, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 lig maçında 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Yıldız kanat oyuncusu, 26 Şubat Cuma günü Denizlispor'la oynanacak lig mücadelesi öncesinde sergilediği etkili idman performansıyla teknik direktör Sergen Yalçın'a mesajını veriyor. Tecrübeli futbolcu, ilk 11'e göz kırpıyor!
Gökhan Töre, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 lig maçında 1 gol attı ve 1 asist yaptı.