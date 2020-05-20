Beşiktaş'ta Gökhan Töre yönetimi ikiye böldü. Son günlerde Sergen Yalçın'ın takımda görmek istediğini söylediği öğrenilen tecrübeli futbolcu için farklı görüşler var.Bazı yöneticilerin Gökhan için, "Faydalı olur. Artık akıllanmıştır. Yeni bir şans verelim" dediği öğrenildi. Ancak Gökhan'ın yeniden transfer olmasına karşı çıkan diğer yöneticilerin, "Disiplinsiz" dediği ortaya çıkarken son kararı Başkan Çebi verecek.