"TÖRE KALIRSA ŞANS BULUR"

ORKAN ÇINAR İÇİN GÖRÜŞÜ NET

"BURAK SADECE FORVET DEĞİL"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılması halinde en kötü senaryoda, transfer yapmadan da yola devam edebileceklerini belirtti. Quaresma'nın durumu konusunda açıklama yapmaktan kaçınan tecrübeli teknik adam, ancak Portekizli oyuncunun ayrılması durumunda kadro içinden çözüm bulabileceğini kaydetti. Quaresma'nın gitmesini istemediğini anlatan Güneş, "Bunu isteseydim Akhisar'da 11'de başlayıp kaptan olabilir miydi?" dedi.Gökhan Töre'nin şanssızlıklar yaşadığını kaydeden Güneş, "Rizespor maçıyla çok iyi bir giriş yapmıştı ancak yine sakatlandı. Oynayabilmesi için gitmesini istedim. Ancak takımda kalırsa o da şans bulabilir. Kalitesi belli bir futbolcu" ifadesini kullandı.Orkan Çınar'ın algı probleminin bulunduğu görüşünü tekrarlayan ve bu yönünü geliştirmesi gerektiğinin altını çizen Güneş, Necip Uysal'ın ise tam bir profesyonel olduğunu ve kendisinden memnun olduğunu söyledi.Burak Yılmaz'ın Cenk Tosun ile birlikte Türkiye'nin en iyi iki forvetinden biri olduğu bir kez daha vurgulayan başarılı çalıştırıcı, "Burak sadece bir forvet değil, o hücum organizasyonunda çok önemli rol üstlenecek bir isim" diye konuştu. Burak'ın henüz hazır olmadığını da anlatan Güneş, "Takımdan 10- 15 gün geride. Rize maçında oynama ihtimali yüzde 50… Kimi oynatacağıma kararımı vermedim. Takımdaki forma rekabeti başarıyı getirecektir" dedi.