Gökhan Töre için Beşiktaş cevabı

Yeni Malatyaspor'da forma giyen ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Thievy Bifouma ve Gökhan Töre ile ilgili açıklama geldi.

Gökhan Töre için Beşiktaş cevabı
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23 Mayıs 2020 10:19
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Btc Turk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Thievy Bifouma ve Gökhan Töre hakkında resmi açıklama geldi.

Radyospor'da konuşan Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Bifouma ve Gökhan Töre ile alakalı bir şey yok. İki futbolcu ile ilgili Beşiktaş haberlerini basından takip ettim. Transferi sezon bitince oturur, konuşuruz. Gökhan Töre'nin sözleşmesinde opsiyon var." dedi

Adil Gevrek ayrıca, "Sergen Yalçın çok iyi bir insan ve çok iyi bir hoca. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta başarılı olacaktır. Sergen Yalçın çok zor bir dönemde göreve geldi ama başarılı olacaktır."sözlerini kullandı

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