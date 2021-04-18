Gökhan Töre, Halis Özkahya'yı otoparkta gördü; penaltıyı sordu!

Süper Lig'de Beşiktaş Ankaragücü ile 2-2 berabere kalırken Gökhan Töre'nin hakem Halis Özkahya ile karşılaştığı ortaya çıktı

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Gökhan Töre, Halis Özkahya'yı otoparkta gördü; penaltıyı sordu!
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18 Nisan 2021 10:16
Gökhan Töre
Gökhan Töre
Beşiktaş
Ankaragücü maçının son anlarında Paintsil'i düşürerek penaltıya sebep olan Beşiktaşlı Gökhan Töre'nin, Vodafone Park'ın otoparkında hakem Halis Özkahya ile karşılaştığı ortaya çıktı.

Gökhan'ın penaltı sorması üzerine Özkahya'nın, "Yardımcı hakemle ileşitim kurdum. 'Kesin penaltı' deyince penaltıyı verdim" dediği aktarıldı.

Bu cevap üzerine Gökhan Töre'nin bir şey demeden arabasına bindiği ifade edildi.



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