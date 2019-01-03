kadrosunda düşünmediğiiçin girişimlere başladı.Sarı-kırmızılılar, dar kadrosunu Gökhan Töre'yle güçlendirmek istiyor. Sakatlıklar nedeniyle alternatif bulmakta zorlanan Fatih Terim, 26 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesini istedi.Galatasaray yönetimi, eski formundan uzaklaşan Gökhan Töre'yi uygun bir bonservis bedeli karşılığında almayı planlıyor.n, sarı-kırmızılı takıma katılmaya hazır. Önümüzdeki günlerde iki takımın arasında görüşmelerin yapılması ve transferin gerçekleşmesi bekleniyor.Galatasaray'ın dışında Trabzonspor ve Bursaspor da milli futbolcuyu transfer etmek istiyor.