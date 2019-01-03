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Gökhan Töre: "Fatih Terim ile kendimi bulurum!"

Beşiktaş'ta kamp kadrosuna alınmayan Gökhan Töre için Galatasaray devrede. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Gökhan Töre'yi uygun bir bonservis karşılığında kadrosuna katmak istiyor

Kaynak: Haberturk
Gökhan Töre: 'Fatih Terim ile kendimi bulurum!'
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03 Ocak 2019 09:58
Galatasaray, Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Gökhan Töre için girişimlere başladı.

Sarı-kırmızılılar, dar kadrosunu Gökhan Töre'yle güçlendirmek istiyor. Sakatlıklar nedeniyle alternatif bulmakta zorlanan Fatih Terim, 26 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesini istedi.

Galatasaray yönetimi, eski formundan uzaklaşan Gökhan Töre'yi uygun bir bonservis bedeli karşılığında almayı planlıyor. Fatih Terim'le yeniden kendini bulacağına inanan Gökhan, sarı-kırmızılı takıma katılmaya hazır. Önümüzdeki günlerde iki takımın arasında görüşmelerin yapılması ve transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın dışında Trabzonspor ve Bursaspor da milli futbolcuyu transfer etmek istiyor.



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