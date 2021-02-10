Gökhan Töre deplasmanı bekliyor

Gökhan Töre, Konyaspor'la deplasmanda oynayacakları Türkiye Kupası maçına ilk 11'de çıkmayı hedefliyor

Haber; Fanatik
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Gökhan Töre deplasmanı bekliyor
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10 Şubat 2021 12:39
Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli olarak forma şansı bulamayan Gökhan Töre, kondisyonunu yükseltmeye devam ediyor. Takım antrenmanlarında çalışkan bir görüntü sergileyen Gökhan, yarın Konyaspor'la deplasmanda oynayacakları Türkiye Kupası maçına ilk 11'de çıkıp takımına katkı vermek istiyor.

Kevin N'Koudou'dan şut bombardımanı!

Kartal'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, dünkü idmana şutlarıyla damga vurdu. Bu konuda kendisini geliştirmeye devam eden tecrübeli futbolcu, son haftalarda skor üretme konusunda sorunlar yaşayan takımına ceza sahası dışından yapacağı bitirici vuruşlarla yardımcı olmaya çalışacak.



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