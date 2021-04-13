Gökhan Töre, Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Beşiktaş'ın tecrübeli kanat oyuncusu Gökhan Töre, sezon başında katıldığı takımda peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kendisini gösterememişti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Gökhan Töre, Beşiktaş'ta kalmak istiyor
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13 Nisan 2021 11:15
Gökhan Töre, sezon başında katıldığı Beşiktaş'ta peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kendisini gösterememişti.

Önceki akşam sonradan oyuna dahil olup Erzurumspor'a şık bir gol atan Töre için bu sayı, bir umut ışığı oldu.

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan, gollerine devam edip kontratındaki artı 1 yıllık opsiyonun kullanılmasını sağlamaya çalışacak. 

 


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