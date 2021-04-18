Gökhan Töre, Beşiktaş'ta geleceğini zora soktu

Beşiktaş'ın Ankaragücü maçında rakibin penaltı kazanmasına sebebiyet veren Gökhan Töre'nin sezon sonunda kontratında bulunan opsiyonun zora girdiği belirtiliyor.

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Gökhan Töre, Beşiktaş'ta geleceğini zora soktu
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18 Nisan 2021 11:23
Gökhan Töre
Gökhan Töre
Beşiktaş
Yeni Malatyaspor'la yollarını ayırmasının ardından Beşiktaş'a geri dönen Gökhan Töre, peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kendisini göstermekte güçlük yaşamıştı.

1+1 yıllık kontratla Kara Kartal'la anlaşan Gökhan, sonradan dahil olduğu mücadelede önceki gün Ankaragücü karşılaşmasında yaptırdığı penaltıyla takımının sahasında 2 puanlık kayıp yaşamasına sebep oldu.

Bu hareketiyle Siyah-Beyazlılar'ı kızdıran tecrübeli kanat oyuncusu, opsiyonunun kullanılmasını zora soktu. Töre, kalan haftalarda performansıyla kendisini affettirmeye çalışacak.



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