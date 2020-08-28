Gökhan Töre, Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş'ta Gökhan Töre yuvaya dönüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın alınmasını istediği 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon sözleşmesinin sona ermesinin ardından gittiği Yeni Malatyaspor'dan takasla transfer edilecek.



Sarı-siyahlıların Başkanı Adil Gevrek, "Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferi bugün ya da yarın netlik kazanacak. Beşiktaş'la görüşmelerimiz devam ediyor. Gökhan'ın transferinde takas yolu tercih edilecektir." sözleriyle görüşmeleri doğrularken, iki kulüp 28 yaşındaki futbolcu için anlaşmaya vardı. Beşiktaş, deneyimli kanat oyuncusu karşılığında Malatyaspor'a Umut Nayir'i verecek.



Beşiktaş, Rubin Kazan'dan 2013'te önce kiralık olarak renklerine bağladığı Töre'nin bonservisini bir sezon sonra 4.5 milyon euro'ya almıştı.



Başarılı kanat oyuncusu 2016'da 3 milyon euro'ya o dönem bir sezonluğuna siyah-beyazlıların eski Teknik Direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'a kiralamıştı.



Gökhan geçen sezon Yeni Malatyaspor'da ise 28 maçta 2 gol atıp, 3 de asist yaptı.



