Gökhan Töre, Beşiktaş için hazırda bekliyor!

Beşiktaş'la önceki sezon sonunda kontratının bitmesi sonrasında yolları ayrılan Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu.



Yeni kulübünde 28 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans ortaya koyan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, tekrar Kara Kartal'ın radarına girdi.



Malatya'daki performansıyla hakkında çıkan, 'kronik sakat' haberlerini boşa çıkaran tecrübeli futbolcuyla bir görüşme gerçekleştiren yönetimin, Töre'den olumlu yanıt aldığı kaydedildi.



Başarılı oyuncunun, bonservisini alıp tekrar Beşiktaş forması giyebilmek için yuvaya geri dönmeyi planladığı ifade edildi. Ancak yıldız ismin sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in, Gökhan'ın bedelsiz ayrılığına sıcak bakmadığı ve Beşiktaş'tan oyuncusuna karşılık Tyler Boyd'u istediği söylendi.



