YÖNETİMİN ŞARTI VAR

ADİL GEVREK: "TAKAS OLABİLİR"

Gökhan Töre, Beşiktaş'a transfer olmak istiyor! Beşiktaş formasıyla 2013-16 ve 2017-19 sezonları arasında başarıyla görev yapan Gökhan Töre, önceki sezonun sonunda kulüpten ayrılmıştı. Peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kariyeri olumsuz etkilenen ve Premier Lig ekibi West Ham United'ta oynarken bir anda kendisini Şeni Malatyaspor'da bulan tecrübeli futbolcu, Sarı-Kırmızılılar'da başarılı bir sezon geçirdi.Hücum hattındaki etkili görüntüsünü 28 maç sonunda 2 gol ve 4 asistle taçlandıran. Yeni Malatya'nın sözleşme opsiyonunu kullanıp kontratını 1 yıl daha uzatmasına rağmenortaya çıktı.Yeni sezon öncesinde kanat hattında da büyük bir değişime gidecek olan Beşiktaş Yönetimi, Gökhan Töre'yi transfer hedefleri arasında tutuyor... Yönetimin, Gökhan Töre'nin Yeni Malatyaspor'dan bonservisini alıp bedelsiz gelmesi halinde bu transferi bitirebileceği ifade edildi.Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre konusunda konuştu. Gevrek, "Gökhan Töre için takas konusu söz konusu olabilir. Gökhan için Beşiktaş'tan net bir şey gelmesi lazım. Bizim de Beşiktaş'tan almak istediğimiz oyunculara olabilir. Tyler Boyd önemli bir futbolcu. Bizim de beğendiğimiz bir isim" ifadelerini kullandı.