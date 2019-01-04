Gökhan Töre: 'Ben de anlamadım'

Beşiktaş'ta sürpriz bir şekilde Antalya kampı kadrosuna alınmayan Gökhan Töre, yakın çevresine adeta içini döktü.Siyah-Beyazlı futbolcunun, 'Şimdiye kadar ne parasal konularda sorun çıkardım ne de hocama bir saygısızlık ettim. Kampa neden götürülmedim ben de anlamadım' ifadelerini kullandığı aktarıldı. Gökhan sezonu Kartal'da tamamlamak isterken büyük bir şok yaşadığı ve üzüntüsünden kimseyle konuşmadığı ortaya çıktı.Çaykur Rizespor maçında oyuna girer girmez ikili mücadelenin ardından sakatlanan ve bir süre sahalardan uzak kalan Gökhan Töre'nin yakın çevresine, 'Ne parasal sorun çıkardım ne de hocama saygısızlık ettim. Kampa neden götürülmedim ben de anlamadım' dediği öğrenildi.Kamp kadrosu dışında kalması ihtimalini hiç düşünmediği için kulüp arayışında bulunmayan Töre'nin sezonu Beşiktaş'a bitirmek istediği belirtildi.Sezon sonu sözleşmesi bitecek yıldız oyuncunun yönetimin vereceği kararı beklediği kaydedildi.