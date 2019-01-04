  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Gökhan Töre: "Ben de anlamadım"

Beşiktaş'ta sürpriz bir şekilde Antalya kampı kadrosuna alınmayan Gökhan Töre, yakın çevresine konuştu

Kaynak: Milliyet
Gökhan Töre: 'Ben de anlamadım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2019 08:12
Beşiktaş'ta sürpriz bir şekilde Antalya kampı kadrosuna alınmayan Gökhan Töre, yakın çevresine adeta içini döktü.

Siyah-Beyazlı futbolcunun, 'Şimdiye kadar ne parasal konularda sorun çıkardım ne de hocama bir saygısızlık ettim. Kampa neden götürülmedim ben de anlamadım' ifadelerini kullandığı aktarıldı. Gökhan sezonu Kartal'da tamamlamak isterken büyük bir şok yaşadığı ve üzüntüsünden kimseyle konuşmadığı ortaya çıktı.



Çaykur Rizespor maçında oyuna girer girmez ikili mücadelenin ardından sakatlanan ve bir süre sahalardan uzak kalan Gökhan Töre'nin yakın çevresine, 'Ne parasal sorun çıkardım ne de hocama saygısızlık ettim. Kampa neden götürülmedim ben de anlamadım' dediği öğrenildi.

Kamp kadrosu dışında kalması ihtimalini hiç düşünmediği için kulüp arayışında bulunmayan Töre'nin sezonu Beşiktaş'a bitirmek istediği belirtildi.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek yıldız oyuncunun yönetimin vereceği kararı beklediği kaydedildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için