Gökhan Töre, BAY haftasını iyi değerlendiriyor

Beşiktaş'ın başarılı kanat oyuncusu Gökhan Töre, bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istikrarlı bir görüntü çizememişti. Sağlığına tam olarak kavuşmasının ardından yükseliş trendine giren Töre, BAY haftasını en iyi şekilde değerlendiriyor.



Teknik ekibin formundan oldukça memnun olduğu yıldız ismin, cuma günkü Denizlispor mücadelesine sonradan dahil olması bekleniyor.



