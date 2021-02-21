Gökhan Töre, BAY haftasını iyi değerlendiriyor

Sakatlığını atlatan ve yükseliş trendine giren Beşiktaş'ın tecrübeli kanat oyuncusu Gökhan Töre, BAY haftasını en iyi şekilde değerlendiriyor.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Gökhan Töre, BAY haftasını iyi değerlendiriyor
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21 Şubat 2021 11:44
Gökhan Töre
Gökhan Töre
Beşiktaş
Beşiktaş'ın başarılı kanat oyuncusu Gökhan Töre, bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istikrarlı bir görüntü çizememişti. Sağlığına tam olarak kavuşmasının ardından yükseliş trendine giren Töre, BAY haftasını en iyi şekilde değerlendiriyor.

Teknik ekibin formundan oldukça memnun olduğu yıldız ismin, cuma günkü Denizlispor mücadelesine sonradan dahil olması bekleniyor.



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