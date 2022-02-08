Gökhan Töre, Adana Demirspor'u geri çevirdi

Transferin son gününde Adana Demirspor, Gökhan Töre'yi istedi ama sonuç alamadı.

, Fotoğraf; AA
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Gökhan Töre, Adana Demirspor'u geri çevirdi
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08 Şubat 2022 14:25
Süper Lig'in iddialı takımlarından Adana Demirspor, Beşiktaş'tan Gökhan Töre'ye talip oldu. Ancak transfer olumsuz sonuçlandı.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek tecrübeli oyuncuya Adana Demirspor'dan teklif geldi. Fakat Gökhan Töre ayrılmayı düşünmediğini belirerek, teklifi geri çevirdi.

30 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 12 maça çıkarken 250 dakika sahada kaldı. Gol ya da asist üretemedi.



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