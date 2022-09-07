Gökhan Töre, Adana Demirspor'a imza atıyor

Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan Gökhan Töre, Adana Demirspor'a imza atmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gökhan Töre, Adana Demirspor'a imza atıyor
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07 Eylül 2022 16:41
Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre'nin, yeni adresi belli oluyor.

30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaşma sağladı. Gökhan Töre, Akdeniz ekibi ile sözleşme imzalamak için Adana'ya gitti.

Tecrübeli futbolcu, geçen sezon Beşiktaş'ta 2'si ilk 11'de olmak üzere toplam 16 maçta süre aldı.

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