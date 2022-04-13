Gökhan Özdemir: 'Başarı tesadüf değil'

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, kısa kulvar sürat pateni (short track) branşında elde edilen başarıların sistemli çalışmanın, planlamanın sonucu olduğunu ifade etti.



Gökhan Özdemir, Anadolu Ajansı Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu. Federasyonda 4 yıldır başkanlık görevini yürüttüğünü, öncesinde iki yıl da yönetimde yer aldığını belirten Özdemir, 2006 ve 2010'da tek kadınlarda Tuğba Karademir, 2014 ve 2018'de buz dansında Alper Uçar-Alisa Agafonova çiftinin olimpiyatlara katıldığını dile getirdi.



Kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'yi ilk kez olimpiyatlarda Furkan Akar'ın temsil ettiğini ve Pekin 2022'de 6. olduğunu hatırlatan Özdemir, şöyle devam etti:



"Short track ülkemizde 2009-2010'da faaliyete geçmiş bir branş ama dünyada 100 yılı aşkın geçmişi var. Bizde yeni bir branş. Bu nedenle bu branştaki başarı, olimpiyatlardaki temsil bizim için çok önemli. Bundan önce short trackta önemli bir başarımız yoktu. Çeyrek finalde kalan bir durumumuz vardı ama artık Avrupa'da, dünyada yarı final, final A, final B kaymaya başladık. En son Furkan Akar ile olimpiyatlarda çok değerli bir başarı elde ettik. Çok kısa zaman önce de Dünya Şampiyonası'nda yine 6. oldu."



"Biz bunları tesadüf olarak görmüyoruz." diyen Özdemir, "Bu planlamayı 4 yıl önce yaptık. Yönetime geldik, 4-5'inci aydan sonra short track ile ilgili çok ciddi bir yapılanmaya gittik. Merkezimizi Erzurum tayin ettik. Türkiye'nin en iyi 5-6 sporcusunu Erzurum'a gönderdik. Burada yurt dışından getirdiğimiz, olimpiyatlara sporcu kazandırmış hocalarımızın eşliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın TOHM sistemini de kullanarak, üniversitelerden de destek alarak çok ciddi bir planlamayla bugünlere geldik. O nedenle bu bir tesadüf değil, çalışmanın, planlamanın sonucu." değerlendirmesinde bulundu.



Gökhan Özdemir, altyapıya da yatırım yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Altyapıya çok önem verdik. Altyapıda 9 ile 14 yaş arasında çok ciddi sayıda sporcumuz var. Biz federasyonların, sporcuların tabii ki en büyük hayali olimpiyatlara katılabilmek, olimpiyat madalyası alabilmek. Bu bir hayaldi. Altyapıdaki sporcularımızın, genç, olimpik sporcularımızın da hayaliydi. Olimpiyatlara sporcumuzun katılması, aynı zamanda da altıncılık gibi bir derece almasıyla artık bunun hayal olmadığı, başarılabileceği inancı doğdu. Bu bizim için çok önemli. Dolayısıyla olimpiyatlara katılabileceği inancı bütün sporcularımızda oluştu."



Buz dansında pandeminin de etkisiyle bu yapılanmayı Türkiye'de son 2,5 yılda çok ciddi bir şekilde yapamadıklarını anlatan Özdemir, "Alper Uçar, ABD'de spor kulübünde antrenörlük yapıyor. Kendi bir sistemi var. En iyi iki sporcumuzu onun yanına gönderdik. Onun nezaretinde dünya ve Avrupa'ya katıldılar. Bundan sonraki dönemde buz dansının Türkiye'deki organizasyonunu da yapacağız. Hedefimiz, bundan sonraki olimpiyatlara hem artistik buz pateni hem de short track kategorisinde takım halinde gidebilmek. Bunun planlamalarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Özdemir, 2026 Kış Olimpiyatları'nda madalya hedeflediklerini vurgulayarak, "Olimpiyatların ardından Dünya Şampiyonası'nda hedefimiz madalyaydı. Furkan için mutlaka madalya, kürsü istiyorduk. 2026 Kış Olimpiyatları için zaten tek hedefimiz madalya. Daha önceki hedefimiz olimpiyatlara katılmaktı ama artık 2026'da madalyayı, kürsüyü hedefliyoruz." diye konuştu.



"Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı"



Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nun 17 Nisan'da düzenleneceğini hatırlatan Özdemir, göreve yeniden neden talip olduğuyla ilgili ise şunları söyledi:



"Dört yıllık bir dönemde başkanlık yaptım. Bunun 2,5 yılı pandemi nedeniyle çok zorlu geçti. Bu, bizim projelerimizin hepsini yapmamıza engel oldu. Düşündüklerimizin belki yüzde 50'sini gerçekleştirebildik. Projelerimiz yarım kaldı. Benim bir dönem daha aday olmamın en büyük sebebi, yarım kalan projelerimizin tamamlanması adınadır. Bu süreç içerisinde de neleri yapabileceğimizi en iyi şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı gibi düşünülebilir. Her branşta hedefimiz olan olimpiyatlar için tüm altyapıyı oluşturduk. Bunun devamını getirmek adına aday oldum. Nasip olur da tekrar başkan seçilirsem, devamını getirip tamamlayacağım."



Büyükşehirlerde tesis sıkıntısı yaşadıklarına değinen Özdemir, hayalinin federasyona kamp merkezi kazandırmak olduğunu sözlerine ekledi.









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