Gökhan Karagöl: "Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştük!"

Sivasspor Başkan Yardımcısı Gökhan Karagöl, genç oyuncu Emre Gökay için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisi olduğunu açıkladı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Gökhan Karagöl: 'Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştük!'
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10 Ağustos 2023 17:17
Son güncelleme 10 Ağustos 2023 17:19
Sivasspor Başkan Yardımcısı Gökhan Karagöl, transfer itirafında bulundu.

Karagöl yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile Emre Gökay hakkında ara ara görüşmeler gerçekleştiriyoruz..." dedi.

Galatasaray'ın da oyuncuya ilgisinin olduğunu belirten Karagöl, "Emre'yi bu sene oynatacağız. Ondan sonra gelen fırsatları değerlendireceğiz... Bir ara Galatasaray'la da oyuncu için görüştük." ifadelerini kullandı.

"CENGİZ ÜNDER'E BENZİYOR"

Sivasspor'un eski teknik direktörü Rıza Çalımbay ise oyuncu için şu sözleri kullandı: "Emre Gökay'a biraz zaman lazım. Şu an istediği seviyede değil. Kendini geliştirdikten sonra iyi bir oyuncu olacak. Tarz olarak Cengiz Ünder'e benziyor. Solak ama sağ tarafta oynar. Duran top kullanır. Bir gün kesinlikle Avrupa'da oynar."

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