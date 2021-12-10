Gökhan Karadeniz, Boluspor'da

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Gökhan Karadeniz'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'da forma giyen Gökhan Karadeniz ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, Karadeniz'in 2021-2022 sezonunun ikinci devresinden itibaren Boluspor formasını giymeye başlayacağı kaydedildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'da forma giyen Gökhan Karadeniz ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, Karadeniz'in 2021-2022 sezonunun ikinci devresinden itibaren Boluspor formasını giymeye başlayacağı kaydedildi.