  •  
    Ali Koç'un derbi öncesi pişmanlığı! "Comolli..."
  •  
    Terim'in derbi formülü Fenerbahçeli BİR isim...
  •  
    "Belhanda çoook NET, Benzia'dan iyi futbolcu"
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"
  •  
    Koeman'ın derbi hedefi, "Kazan, birinci adam ol"

Gökhan İnler'den Karius'a destek!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Başakşehir - Beşiktaş karşılaşması öncesinde turuncu-mavili futbolcu Gökhan İnler, rakibi Karius ile sosyal medyadan paylaşım yaptı

Gökhan İnler'den Karius'a destek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2018 11:09
Medipol Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler, yarın oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi Alman kaleci Loris Karius ile çekilen fotoğrafını paylaştı.

Beşiktaş forması giydiği dönemde şampiyonluk da yaşayan Gökhan İnler, Siyah-beyazlı kaleci ile yan yana çekilen fotoğrafın altına, "Cumartesi günü oynanacak maç öncesi kardeşimle birlikte" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Medipol Başakşehir, 3 Kasım Cumartesi günü  sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.


Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için