Gökhan İnler, UEFA programına seçildi

Gökhan İnler, UEFA'nın eğitim programına seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Gökhan İnler, UEFA programına seçildi
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10 Ekim 2023 16:43
Beşiktaş'ın 39 yaşındaki futbolcusu Gökhan İnler, Avrupa'dan elit futbolcuların katıldığı UEFA Master of International Players (MIP) eğitim programına seçildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Gökhan İnler, 90 kişinin başvurduğu eğitim programına İspanyol teknik adam Rafael Benitez'in referansıyla seçilen 30 isimden biri oldu.

İnler, MIP eğitim programı kapsamında 2 yıl boyunca Fransa ve İngiltere'de eğitim alacak.

Gökhan İnler, birçok şampiyonluk elde ettiği kariyerinde Beşiktaş'ın yanı sıra Zürih, Udinese, Napoli, Leicester City, RAMS Başakşehir ve Adana Demirspor'da forma giydi.

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