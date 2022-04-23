Gökhan İnler: 'Ortak olmak kolay olmuyor'

Adana Demirspor kaptanı Gökhan İnler, Trabzonspor'la karşı karşıya geldikleri maçın ardından konuştu.



Deneyimli oyuncu Trabzonspor maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Çok iyi hazırlandık, bir kaç bölümde maça giremedik. Bu zorlu maçlarda 2-0 gerideyken maça ortak olmak kolay olmuyor. Çok erken gol yedik, bu gibi durumlar insanı frenliyor biraz. Daha bitmedi, hayırlısıyla Giresunspor maçından hayırlısıyla ayrılırız." açıklamasını yaptı.



Trabzonspor'un şampiyonluk yürüyüşüyle ilgili ise Gökhan İnler, "Elimizden geleni yaptık bu sezon iyi işler yaptılar. Abdullah hoca da tanıdığım bir hoca. Çok çalışıyor emeği çok, onlar için de hayırlısı olsun" sözlerini kullandı.





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