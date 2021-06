Gökhan İnler'den Hamsik yorumu: '4x4'lük bir transfer'

Trabzonspor 'un ses getiren Marek Hamsik transferi, Napoli'de Slovak yıldızla 4 sene beraber oynayan, Başakşehir'de de 2 sene Abdullah Avcı'yla çalışan Gökhan İnler'e soruldu. Şu anda Adana Demirspor'un kaptanlığını yapan 36 yaşındaki futbolcu, Hamsik'in Bordo Mavililer'de büyük başarılar yakalayabileceğini dile getirdi. İşte Gökhan'ın düşünceleri...



'Ofansif özellikleri çok yüksek'



"4 sene Napoli'de beraber oynadığımız için kendisini yakından tanıyorum. Sakin bir kişilik ama lider ruhludur. Merkez 3'lünün ortasında oynar. Ofansif özellikleri çok yüksektir ama orta alandan hücuma giden bir oyuncudur. Yaşına kimse takılmasın, ben 36 yaşındayım, Adana Demir sözleşmemi uzattı. Kendine bakan futbolcu her yerde her yaşta oynar. Hamsik de çok profesyoneldir. Süper Lig 'de çok rahat oynar."



'Avcı'yla çok iyi anlaşır'



"Hamsik uyum sorunu da çekmez. Abdullah Avcı'yla da iki sene çalıştım, ikisini de tanıdığım için söylüyorum; çok iyi anlaşırlar. Hamsik zaten problemli biri değil, hemen ortama alışır. Trabzonspor taraftarı çok ateşli ama Napoli'den alışık o atmosferlere. Taraftardan olumlu etkilenir. Gelmeden evvel beni de aradı, konuştuk. Ona da benzer şeyleri söyledim. Kesinlikle başarılı olacağına inanıyorum. Her yönüyle Trabzonspor için 4x4'lük bir transfer ."



İtalyan işi Fırtına

Trabzonspor bu sezon transferde İtalya Ligi patentli oyunculara yöneldi. Roma'dan Bruno Peres'i, Parma'dan Gervinho'yu renklerine bağlayan Bordo-Mavililer, son olarak Napoli'nin efsanelerinden Marek Hamsik'i renklerine bağladı. 12 sene Napoli formasını terlettikten sonra 2019'un Şubat ayında Çin'e giden 33 yaşındaki Slovak yıldız, geçtiğimiz Mart ayında Göteborg ile anlaşmıştı. EURO2020'de Slovakya Milli Takımı'na hazır gitmek için İsveç Kulübü'yle el sıkışan Hamsik, turnuva sonrası Trabzon'a gelecek. Senelik 1.5 milyon Euro garanti ücret artı 700 bin Euro imza parası üzerinden 2 yıllık kontrat yapılan Hamsik'le ilgili KAP açıklaması da önceki akşam yapılmıştı.