Gökhan İnler: 'Çim yemem gerekiyordu, yedim'

Adana Demirspor ile TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Gökhan İnler, yaşadıklarını ve sezon başında yaptığı transfer tercihini anlatırken, geleceğine değindi.



Tarihi bir başarı kazandığını söyleyen Gökhan İnler, "Sezon başında çok teklif vardı ancak benim için önemli olan bir meydan okumaydı. Ateşimin yanması gerekiyordu. Tekrar bir hikaye yazmak istedim, Zürih'te 25 yıl sonra yakaladığımız şampiyonluk gibi bir hikaye istedim." dedi.



"KİMSE BENİM BAŞARDIĞIMI BAŞARAMAZ"



1. Lig'deki zorlu koşullar ile de mücadele verdiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Çok zorlu otobüs yolculukları, zorlu saha şartları da vardı. Çim yemem gerekiyordu ve çim yedim. Bu yolu ben seçtim. Büyük liglerden teklifleri reddettim." ifadelerini kullandı.



Özel bir iş başardığını vurgulayan 36 yaşındaki futbolcu, "Samet Aybaba'nın gelişiyle birlikte işler sakinleşti. Yeni teknik direktörümüz her şeyi temizledi ve bize açık bir yol bıraktı. Benim burada başardığımı başarabilecek çok oyuncu yok. Kimse bu başarımı benden alamaz." diye konuştu.



"SONBAHAR, KIŞ, İLKBAHAR, YAZ YAŞADIM"



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gökhan, "Geçtiğimiz 8 ayda sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz yaşadım. Kulüp yönetimi ile görüşeceğim ve ne istediklerini göreceğim. Fit olduğum sürece, sahada kalmaya devam edeceğim" diyerek sözlerini noktaladı.



