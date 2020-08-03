Gökhan İnler: 'Beşiktaş'a dönmeye hazırım'

Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Gökhan İnler, Beşiktaş'a geri dönüş için ışık yaktı.
36 yaşındaki deneyimli orta saha, 2016- 17 sezonunda Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadıktan sonra Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Turuncu- lacivertlilerin tarihi lig zaferine tanıklık eden İnler, yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giymek istiyor.
Menajeri vasıtasıyla Beşiktaş'a haber gönderen Gökhan, para konusunda her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu vurguladı.
36 yaşındaki deneyimli orta saha, 2016- 17 sezonunda Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadıktan sonra Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Turuncu- lacivertlilerin tarihi lig zaferine tanıklık eden İnler, yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giymek istiyor.
Menajeri vasıtasıyla Beşiktaş'a haber gönderen Gökhan, para konusunda her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu vurguladı.