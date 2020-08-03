Gökhan İnler: "Beşiktaş'a dönmeye hazırım"

Gökhan İnler, Beşiktaş'a dönmek için siyah-beyazlı yönetime haber gönderdi.

Haber; Sözcü
Gökhan İnler: 'Beşiktaş'a dönmeye hazırım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2020 12:45
Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Gökhan İnler, Beşiktaş'a geri dönüş için ışık yaktı.

36 yaşındaki deneyimli orta saha, 2016- 17 sezonunda Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadıktan sonra Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Turuncu- lacivertlilerin tarihi lig zaferine tanıklık eden İnler, yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giymek istiyor.

Menajeri vasıtasıyla Beşiktaş'a haber gönderen Gökhan, para konusunda her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu vurguladı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için