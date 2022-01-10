Gökhan İnler: "Benim özelliğim maçı geri döndürüyor"

Adana Demirspor'un orta saha oyuncusu Gökhan İnler, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gökhan İnler: 'Benim özelliğim maçı geri döndürüyor'
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10 Ocak 2022 22:15
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Adana Demirspor'un ilk golünü kaydeden Gökhan İnler, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Golünün önemli olduğunu dile getiren İnler, "Takımı tebrik etmem lazım. Maç istediğimiz gibi başlamadı. Penaltıdan sonra 1-0 geri düştük. Benim özelliğim maçı bazen geri döndürüyor, kazandırıyor. Önemli bir golüm var. En mutlusu kazandık. Elimizden geleni yaptık, 3 puanla ayrıldık." dedi.

Takımın son dönemdeki çıkışı hakkında konuşan tecrübeli futbolcu, "Neden bu çıkış başladı; bence bizim etkimiz çok tecrübeli oyuncular olarak. Futbolda en önemlisi keyif almak. Keyif alırsan herkes daha iyi olur, daha iyi çalışır. Giresun maçıyla çıkış başladı. Hepimiz daha kompakt, agresif oynadık. 5 maçta 13 puan aldık böylece." ifadelerini kullandı.


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