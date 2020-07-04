Gökhan İnler: "2 senedir bunu yapamadık"

Başakşehir'de Gökhan İnler, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Gökhan İnler: '2 senedir bunu yapamadık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2020 23:21
Başakşehir'de Gökhan İnler, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri maç sonrasında konuştu.

Geçtiğimiz senelerden ders aldıklarını belirten Gökhan, "Bugün zor bir maçtı, bu havada zor bir maç oynadık. Takımı tebrik etmem lazım, son 5 haftada önemli bir galibiyet aldık. 2 senedir bu galibiyetleri alamadık. Bu sene iyi bir sene ama daha 4 maçımız var ve maç maç bakacağız." dedi.

Her şeylerini verdiklerini kaydeden Gökhan, "Bir takım için 18-21 kişi önemli. 3 önemli oyuncumuz eksikti, oynayan oyuncuları tebrik etmem gerekiyordu. Her şeylerini verdiler galibiyet için. Herkes yüzde yüzünü vermeli kazanmak için. Şimdiye kadar çok çalıştık ve iyi performansla 3 puanı aldık." ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için