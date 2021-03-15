Gökhan Gönül'ün 5. sakatlığı

Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, maçın ilk yarısında bacağından sakatlandı ve oyuna devam edemedi.



Yıldız futbolcu, 44. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bıraktı. Gönül, bu sezon sarı-lacivertli takımda 5. sakatlığını yaşadı. Daha önce kas sertliği nedeniyle 1, kasık probleminden dolayı 2, ayak bileği sakatlığı nedeniyle de 7 maç kaçırdı



Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon ise Beşiktaş'ta üç kez sakatlanmıştı.



