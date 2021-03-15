Gökhan Gönül'ün 5. sakatlığı

Fenerbahçe'nin sağ beki Gökhan Gönül, bu sezon sarı-lacivertli takımda 5. sakatlığını yaşadı

Haber; Sabah
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Gökhan Gönül'ün 5. sakatlığı
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15 Mart 2021 13:17
Gökhan Gönül
Gökhan Gönül
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, maçın ilk yarısında bacağından sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Yıldız futbolcu, 44. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bıraktı. Gönül, bu sezon sarı-lacivertli takımda 5. sakatlığını yaşadı. Daha önce kas sertliği nedeniyle 1, kasık probleminden dolayı 2, ayak bileği sakatlığı nedeniyle de 7 maç kaçırdı

Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon ise Beşiktaş'ta üç kez sakatlanmıştı.



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