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Gökhan Gönül'e FETÖ'den tarla şoku!

Gökhan Gönül'e şok! Balıkesir'de FETÖ'den görevden alınan müdürler, Gökhan Gönül'e, imara açılacak tarlayı 7.5 milyon TL'ye sattı. Bakanlık, bölgeyi planına almadı.

Kaynak: Akşam
Gökhan Gönül'e FETÖ'den tarla şoku!
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21 Aralık 2017 09:11
Milli takımının sağ beki Gökhan Gönül'ün Balıkesir Karesi İlçesi 2. Kayabey Mahallesi 898 ada 11 parsel'deki 51 bin 200 metrekarelik tarlanın 25 bin 600 metrekarelik yarı hissesi 2016 yılında Gökhan Gönül'e 7.5 milyona satıldı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Geçtiğimiz günlerde istifa eden Ahmet Edip Uğur döneminde Fırıntaş A.Ş. Genel Müdürü olan ve KHK ile görevden alınan Kazım Boztaş, Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı İrfan Sarıgül ile Mali Hizmetler Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı İslam Çur'un, tarlayı ilk o dönem Balıkesirspor'da oynayan İlhan Eker'e satmak istediği öğrenildi.

Gökhan Gönül'ün ilgisi üzerine İrfan Sarıgül, 'Tay Tay Kazım' lakaplı FETÖ'cü Kazım Boztaş İstanbul'a giderek Gönül'e bir sunum yaptı. Gönül'ün tarlası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Balıkesir-Çanakkale Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'na sokulmadı. Şimdi belediyenin tarlayla ilgili yeni bir plan yapıp yapmayacağı ise merak ediliyor.

Akşam Gazetesi'nde çıkan haber sonrasında Gökhan Gönül, haberi yapan muhabire sosyal medya hesabı üzerinden şu şekilde cevap verdi; "Siz susuyoruz diye hayırdır? Haber yapayım derken Siz o kırmızı çizgileride aştınız artık. Ağzından çıkanı kulağında duyacak!! Sen değil,senin 7 sülalen adımı FETÖ denilen vatan hainleriyle aynı cümle içinde kullanamaz!!"



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