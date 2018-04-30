Gökhan Gönül'den taraftar paylaşımı!

Beşiktaş'ın sağ beki Gökhan Gönül, Galatasaray derbisinin ardından Instagram hesabından paylaşımda bulundu ve taraftara seslendi.Gökhan Gönül, yaptığı paylaşımda ''Sadece iyi günde değil, kötü günde de takımına, hocasına, başkanına ve bu renklere gönül vermiş herkese sahip çıkan büyük BEŞİKTAŞ taraftarı'' sözleini kullanıp alkış emojisi yaptı.Tecrübeli futbolcu, paylaşımında görsel olarak ise ''Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür benim. Sadece Beşiktaş'' pankartını paylaştı.