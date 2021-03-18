Gökhan Gönül'den şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe'de kaptan Gökhan Gönül, sarı-lacivertli takımın şampiyonluk şansı hakkında konuştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Gökhan Gönül'den şampiyonluk açıklaması
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18 Mart 2021 15:46
Gökhan Gönül
Gökhan Gönül
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Gökhan Gönül, şampiyonluk yolunda iddialı sözler sarf etti. Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek olan 36 yaşındaki futbolcu, "Gençlerbirliği karşısında şok bir yenilgi aldık. Tabii ki bunun üzüntüsünü yaşıyoruz ama önümüzde oynayacağımız 11 maç daha var. Zorlu bir süreçten geçtiğimiz de gerçek. Ancak bugüne kadar desteğini esirgemeyen taraftarlarımız, kalan haftalarda da bize güvenmeye devam etsin" dedi.

Tecrübeli futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: "Tüm takım olarak isteğimiz, arzumuz Fenerbahçe'ye şampiyonluğu getirmek. Daha önce bu takımda iki kez bu duyguyu yaşadım. 3.'sünün de olacağını inanıyorum. Saha dışında konuşulan hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz. Biz işimizi sahada en iyi şekilde yapacağız. Son maçın son saniyesine kadar pes etmeyeceğiz ve hedefimize ulaşacağız. Yolun sonunda zafer olacak. Camianın yıllardır özlemle beklediği kupayı müzemize getireceğiz."

OYNAMAK İSTİYOR AMA...

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisi ve sonraki Denizlispor maçında forma giymemesi beklenen Gökhan Gönül, 33. haftadaki Malatya deplasmanına yetişecek. Yoğun bir şekilde tedavisine devam edilen 36 yaşındaki futbolcuyla iğneyle de olsa Beşiktaş maçında oynamak istediğini dile getirdi. Ancak sağlık ekibi, Gökhan'ın oynamasının riski olduğunu ifade etti. Yıldız futbolcu, bu sezon ligde 15 maçta forma giydi.



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