Gökhan Gönül'den 1+1 yıllık imza kararı

Gökhan Gönül Beşiktaş'ta kaldı. 35 yaşındaki oyuncuile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Ahmet Nur Çebi, Gökhan'ın futbolu Beşiktaş'ta bırakmasını istiyor.

Haber; Sporx.com
Gökhan Gönül'den 1+1 yıllık imza kararı
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24 Haziran 2020 12:53
Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. A Spor'un son dakika bilgisine göre; Ahmet Nur Çebi, Gökhan'ın futbolu Beşiktaş'ta bırakmasını istiyor.

Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'ün bir süredir adı eski takımı Fenerbahçe ile anılıyordu. Performansıyla beğeni toplayan 35 yaşındaki oyuncunun takımda tutulmasını teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle istediği öğrenildi.

MAAŞI NASIL OLACAK?
OYNADIĞI HER 10 MAÇTA BONUS

1+1 yıllık sözleşme teklifine 'Evet' diyen başarılı sağ bekin, maaşında da önemli ölçüde fedakarlık yaptığı belirtiliyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre ise; Bu sezon 1 milyon 650 bin euro alan Gökhan'ın yeni sözleşmede 500 bin euro garanti ücreti kabul ettiği belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre, Gökhan 10 maç oynarsa 100 bin euro, 20 maç oynarsa +100 bin euro, 30 maç oynarsa +100 bin euro daha bonus kazanacak.



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