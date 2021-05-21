Gökhan Gönül, yönetimden haber bekliyor!

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, yeni sözleşme için seçimleri ve teknik direktörün belirlenmesini bekliyor.

, Fotoğraf; AA
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Gökhan Gönül, yönetimden haber bekliyor!
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21 Mayıs 2021 11:06
Gökhan Gönül
Gökhan Gönül
Fenerbahçe
Beşiktaş'tan geri çağrılan ve sezon başında 1 yıllık mukavele yapılan Gökhan Gönül, beklemeye geçti.

Sarı-Lacivertli takımın kaptanı, yönetimden haber bekliyor. Başkanlık seçimi ve teknik direktör konusunun netleşmesinin ardından Gökhan'ın geleceği netleşecek.

Bu sezon geçirdiği sakatlıklar nedeniyle inişli-çıkışlı bir performans ortaya koyan Gökhan, 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmak istiyor.

Gökhan Gönül, bu süreçte başka kulüplerle görüşmüyor. 

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