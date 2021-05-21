Beşiktaş'tan geri çağrılan ve sezon başında 1 yıllık mukavele yapılan Gökhan Gönül, beklemeye geçti.



Sarı-Lacivertli takımın kaptanı, yönetimden haber bekliyor. Başkanlık seçimi ve teknik direktör konusunun netleşmesinin ardından Gökhan'ın geleceği netleşecek.



Bu sezon geçirdiği sakatlıklar nedeniyle inişli-çıkışlı bir performans ortaya koyan Gökhan, 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmak istiyor.



Gökhan Gönül, bu süreçte başka kulüplerle görüşmüyor.



