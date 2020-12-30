Gökhan Gönül: 'Yolumuzdan dönmeyeceğiz'

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Kasımpaşa maçı öncesi iddialı konuştu.



Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Güçlü bir takım olduklarını belirten kaptan, "Puan kayıpları mutlaka yaşanacaktır. Ancak hiçbir sonuç bizi yolumuzdan döndüremez. Her zaman ayağa kalkmasını biliriz. Başakşehir karşısında bunu gösterdik. Şimdi alacağımız seri galibiyetlerle birlikte hızla zirveye tırmanacağız. Yolumuz uzun ve zor ancak taraftarlarımız bize güvensin" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'de bu sezon 10 lig maçına çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 2 gol atıp 1 asist yaptı



