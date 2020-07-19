Gökhan Gönül yine attı, yine sevinmedi!

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta takımının 2. golünü kaydeden Gökhan Gönül, golden sonra sevinç yaşamadı.
Caner Erkin'in ortasında kafayla topu eski takımının ağlarına gönderen Gökhan, golden sonra tepkisiz kaldı.
35 yaşındaki sağ bek oyuncusu, 2018/19 sezonunda Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada yine gol atmış ve yine gol sevinci yaşamamıştı.
Caner Erkin'in ortasında kafayla topu eski takımının ağlarına gönderen Gökhan, golden sonra tepkisiz kaldı.
35 yaşındaki sağ bek oyuncusu, 2018/19 sezonunda Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada yine gol atmış ve yine gol sevinci yaşamamıştı.