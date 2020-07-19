Gökhan Gönül yine attı, yine sevinmedi!

Beşiktaş'ın sağ beki Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye attığı golün ardından sevinç yaşamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Gökhan Gönül yine attı, yine sevinmedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2020 22:42
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta takımının 2. golünü kaydeden Gökhan Gönül, golden sonra sevinç yaşamadı.

Caner Erkin'in ortasında kafayla topu eski takımının ağlarına gönderen Gökhan, golden sonra tepkisiz kaldı.

35 yaşındaki sağ bek oyuncusu, 2018/19 sezonunda Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada yine gol atmış ve yine gol sevinci yaşamamıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için