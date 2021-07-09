Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'de kalma şansı yüzde 50!

Yeni sezon hazırlıkları bir hafta önce başlamış olmasına rağmen Gökhan'ın hâlâ çağrılmaması, yeniden anlaşma ihtimalinin her geçen gün zayıfladığı şeklinde yorumlanıyor. Tecrübeli futbolcu, Karagümrük'ün transfer listesinde...

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'de kalma şansı yüzde 50!
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09 Temmuz 2021 08:51
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün takımda kalıp kalmayacağı konusu belirsizliğini korurken, tecrübeli futbolcunun bir sezon daha sarı lacivertli kulüpte devam etme ihtimalinin yüzde 50 olduğu belirtildi.

Takım, sezon hazırlıklarına bir hafta önce başlamasına rağmen Gökhan'ın hâlâ davet edilmememesi, yeniden anlaşma ihtimalinin zayıf olduğu şeklinde yorumlanıyor. Türk futbolunun son 14 yılına sağ bek olarak damga vuran; kanat bindirmeleri, kafayla attığı ön direk golleriyle yıldızlaşan 36 yaşındaki Gökhan Gönül'le Karagümrük de ilgileniyor.

MENAJERİ FENERBAHÇE'YLE GÖRÜŞÜYOR

Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'un hem Fenerbahçe hem de Karagümrük'le görüşmelerini sürdürdüğü ve konunun hafta sonuna kadar netleşeceği belirtiliyor.

AYRILIRSA TAKVİYE GEREKECEK

Gökhan'ın ayrılması durumda, kadroda sağ bek olarak Sangare ve Murat Sağlam dışında oyuncu bulunmaması bu mevkiye takviye yapılmasını zorunlu hale getirecek. 


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