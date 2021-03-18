Gökhan Gönül ucuz kurtuldu

Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Gökhan Gönül, Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanmıştı. Son gelişmeler...

Haber; Milliyet
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Gökhan Gönül ucuz kurtuldu
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18 Mart 2021 08:22
Gökhan Gönül
Gökhan Gönül
Fenerbahçe
Yaklaşık iki hafta takımdan ayrı kalması planlanan Gökhan Gönül'ün maçın ardından çekilen MR'ında "Diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve kemikte ödem" tespit edildiği ifade edildi.

Tedavisine başlanan futbolcunun çok daha ağır bir sakatlık geçirme riskiyle karşı karşıya kaldığı öğrenildi. Bir mücadele sonrasında rakibin dizinin üstüne düşmesi sonucu sakatlanan futbolcunun esnek vücüt yapısı daha ciddi bir sakatlığın önüne geçti.

Bu darbenin iç yan bağların kopmasına ve ayak bileğinin de ciddi zarar görmesine kadar gidebileceği kaydedildi. Futbolcunun pozisyonu hissetmesi sayesinde verdiği refleks sezonu kapamasının önüne geçti.

 



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