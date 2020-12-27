Gökhan Gönül: "Taraftarlarımız bize güvensin"

Fenerbahçe'de kaptan Gökhan Gönül taraftarlara şampiyonluk için umut verdi.

Haber; Sabah
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Gökhan Gönül: 'Taraftarlarımız bize güvensin'
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27 Aralık 2020 09:40
Tam 4 sezon sonra tekrar Çubuklu'yu giyen Gökhan Gönül, taraftarlara umut saçtı.

Bu sezon maratonun daha uzadığını belirterek sözlerine başlayan Fenerbahçe'nin kaptanı, "Yıllardır özlem duyulan şampiyonluğu taraftarlarımızdan daha çok istiyoruz. Tüm takım olarak tek hedefimiz sezon sonunda kupayı kaldırıp, 4. yıldızı takmak. Taraftarlarımız bize güvensin" diye konuştu. 

 


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