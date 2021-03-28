Gökhan Gönül: 'Son saniyeye kadar savaşacağız'

Fenerbahçe'de sakatlıkları dolayısıyla bu sezon bir çok maç kaçıran Gökhan Gönül'den, iyi haber geldi.



Sakatlıktan tamamen kurtulan ve umutlu konuşan Gökhan Gönül, "Zor günlerden geçtiğimiz doğru. Ancak son maçın son saniyesine kadar iddiamızı koruyup, çok istediğimiz şampiyonluk hedefine ulaşacağız." dedi.



