Gökhan Gönül: "Son saniyeye kadar savaşacağız"

Sakatlıkları dolayısıyla bu sezon bir çok maç kaçıran Gökhan Gönül'den, Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan deneyimli oyuncu flaş bir açıklamada bulundu. İşte o sözler....

Haber; Sabah
Abone Ol
Gökhan Gönül: 'Son saniyeye kadar savaşacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mart 2021 13:48
Gökhan Gönül
Gökhan Gönül
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de sakatlıkları dolayısıyla bu sezon bir çok maç kaçıran Gökhan Gönül'den, iyi haber geldi.

Sakatlıktan tamamen kurtulan ve umutlu konuşan Gökhan Gönül, "Zor günlerden geçtiğimiz doğru. Ancak son maçın son saniyesine kadar iddiamızı koruyup, çok istediğimiz şampiyonluk hedefine ulaşacağız." dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.