Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku yaşanıyor... Tecrübeli sağ bek, önceki gün ağrılar hissetmesi sonrasında sağlık heyetine başvurdu ve dün sabah MR için hastaneye gitti.

Oyuncunun çekilen

MR'ında kasık bölgesinde

ikinci derece kısmi yırtık

tespit edildi. Gökhan'ın

tedavisine hemen başlandı.

Gökhan Gönül en az 15 gün sahalardan uzak kalacak.

35 yaşındaki oyuncu,

Gençlerbirliği maçında

kesin olarak forma giyemeyecek.

Beşiktaş karşılaşmasında

görev yapma

ihtimali ise hayli düşük.

Gökhan'ın Denizlispor mücadelesinde kesin olarak takımdaki yerini alabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de

Gökhan Gönül'ün sakatlığı

boyunca sağ bekte bu sezon

Antalyaspor'dan transfer

edilen Nazım Sangare

görev yapacak.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece Göztepe mücadelesinde 11'de başlamıştı. Şu an Milli Takım kampında bulunan Sangare'nin Gençlerbirliği maçıyla birlikte formayı alacağı gelen bilgiler arasında.

Ekvador

maç kadrosundan yüksek ateş şikâyetiyle çıkarılan Enner Valencia'da korkulan olmadı. Tecrübeli oyuncunun hem PCR hem de antikor testi negatif sonuçlandı. F.Bahçe teknik heyeti bu haberle rahat nefes aldı. Valencia önümüzdeki perşembe İstanbul'a dönecek. Ardından takımla 1 veya 2 antrenman yaptıktan sonra Ankara'ya götürülecek. Ekvadorlu yıldız, fiziksel olarak iyi hissederse Gençlerbirliği maçında 11 olarak başlatılacak.