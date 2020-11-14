Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku yaşanıyor... Tecrübeli sağ bek, önceki gün ağrılar hissetmesi sonrasında sağlık heyetine başvurdu ve dün sabah MR için hastaneye gitti. Oyuncunun çekilen MR'ında kasık bölgesinde ikinci derece kısmi yırtık tespit edildi. Gökhan'ın tedavisine hemen başlandı. Gökhan Gönül en az 15 gün sahalardan uzak kalacak. 35 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği maçında kesin olarak forma giyemeyecek. Beşiktaş karşılaşmasında görev yapma ihtimali ise hayli düşük.
DENİZLİ MAÇINA YETİŞECEK
Gökhan'ın Denizlispor mücadelesinde kesin olarak takımdaki yerini alabileceği ifade edildi. Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün sakatlığı boyunca sağ bekte bu sezon Antalyaspor'dan transfer edilen Nazım Sangare görev yapacak. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece Göztepe mücadelesinde 11'de başlamıştı. Şu an Milli Takım kampında bulunan Sangare'nin Gençlerbirliği maçıyla birlikte formayı alacağı gelen bilgiler arasında.
VALENCIA NEGATİF ÇIKTI
Ekvador maç kadrosundan yüksek ateş şikâyetiyle çıkarılan Enner Valencia'da korkulan olmadı. Tecrübeli oyuncunun hem PCR hem de antikor testi negatif sonuçlandı. F.Bahçe teknik heyeti bu haberle rahat nefes aldı. Valencia önümüzdeki perşembe İstanbul'a dönecek. Ardından takımla 1 veya 2 antrenman yaptıktan sonra Ankara'ya götürülecek. Ekvadorlu yıldız, fiziksel olarak iyi hissederse Gençlerbirliği maçında 11 olarak başlatılacak.
DENİZLİ MAÇINA YETİŞECEK
Gökhan'ın Denizlispor mücadelesinde kesin olarak takımdaki yerini alabileceği ifade edildi. Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün sakatlığı boyunca sağ bekte bu sezon Antalyaspor'dan transfer edilen Nazım Sangare görev yapacak. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece Göztepe mücadelesinde 11'de başlamıştı. Şu an Milli Takım kampında bulunan Sangare'nin Gençlerbirliği maçıyla birlikte formayı alacağı gelen bilgiler arasında.
VALENCIA NEGATİF ÇIKTI
Ekvador maç kadrosundan yüksek ateş şikâyetiyle çıkarılan Enner Valencia'da korkulan olmadı. Tecrübeli oyuncunun hem PCR hem de antikor testi negatif sonuçlandı. F.Bahçe teknik heyeti bu haberle rahat nefes aldı. Valencia önümüzdeki perşembe İstanbul'a dönecek. Ardından takımla 1 veya 2 antrenman yaptıktan sonra Ankara'ya götürülecek. Ekvadorlu yıldız, fiziksel olarak iyi hissederse Gençlerbirliği maçında 11 olarak başlatılacak.