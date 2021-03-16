Gökhan Gönül ne zaman dönecek?

Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve 44. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bırakan Gökhan Gönül'den kötü haber geldi.
Dün MR'ı çekilen milli sağ bekin, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edildiği açıklandı.
Pazar günü Beşiktaş derbisinde takımdaki yerini alamayacak olan 36 yaşındaki Gökhan'ın sahalara dönüşünün en az 3 haftayı bulacağı öğrenildi.
Tecrübeli oyuncu, ligin ilk yarısında eski takımı Beşiktaş'a karşı 90 dakika sahada kalmıştı.
Dün MR'ı çekilen milli sağ bekin, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edildiği açıklandı.
Pazar günü Beşiktaş derbisinde takımdaki yerini alamayacak olan 36 yaşındaki Gökhan'ın sahalara dönüşünün en az 3 haftayı bulacağı öğrenildi.
Tecrübeli oyuncu, ligin ilk yarısında eski takımı Beşiktaş'a karşı 90 dakika sahada kalmıştı.