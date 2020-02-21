Gökhan Gönül: "Daha son sözümüzü söylemedik"

Süper Lig'de 23.haftada zorlu Trabzonspor maçına çıkacak Beşiktaş'ta, Gökhan Gönül açıklamalarda bulundu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Gökhan Gönül: 'Daha son sözümüzü söylemedik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2020 09:55
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül, ligde şampiyonluk iddialarının devam ettiğini belirtti.

"SON SÖZÜ SÖYLEMEDİK"

Gökhan Gönül açıklamasında, "Biz henüz son sözü söylemedik. Trabzonspor maçıyla galibiyet serimiz başlayacak." diye konuştu.

35 yaşındaki sağ bek oyuncusu bu sezon Siyah-Beyazlı formayla, 19 Süper Lig maçında mücadele etti. Gökhan Gönül, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol-3 asistlik katkı sağladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için