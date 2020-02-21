Gökhan Gönül: 'Daha son sözümüzü söylemedik'

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül, ligde şampiyonluk iddialarının devam ettiğini belirtti.
"SON SÖZÜ SÖYLEMEDİK"
Gökhan Gönül açıklamasında, "Biz henüz son sözü söylemedik. Trabzonspor maçıyla galibiyet serimiz başlayacak." diye konuştu.
35 yaşındaki sağ bek oyuncusu bu sezon Siyah-Beyazlı formayla, 19 Süper Lig maçında mücadele etti. Gökhan Gönül, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol-3 asistlik katkı sağladı.
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"SON SÖZÜ SÖYLEMEDİK"
Gökhan Gönül açıklamasında, "Biz henüz son sözü söylemedik. Trabzonspor maçıyla galibiyet serimiz başlayacak." diye konuştu.
35 yaşındaki sağ bek oyuncusu bu sezon Siyah-Beyazlı formayla, 19 Süper Lig maçında mücadele etti. Gökhan Gönül, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol-3 asistlik katkı sağladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın